中国与东非国家正式签署铁路项目融资协议

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透内罗毕5月11日（记者 Edmund Blair） -东非国家领导人与中国周日正式签署了价值数十亿美元的铁路项目融资协议。该协议涉及的蒙内铁路将连接肯尼亚的蒙巴萨港、内罗毕以及邻近国家。
该协议签署于中国国务院总理李克强非洲之行的最后阶段，不过肯尼亚总统肯雅塔在去年对中国进行国事访问期间就已经签署了包含该铁路项目的一揽子协议。
“我们人员和货物的跨国运输成本……将大幅下降，”肯雅塔在与中国及非洲国家领导人联合举行的记者会上表示。
肯尼亚现有的窄轨铁路兴建于19世纪，且仅通往卢旺达。计划新建的铁路将通往卢旺达和南苏丹，降低东非国家间的贸易成本。
全长609公里的蒙内铁路计划10月1日开工，并将于2018年3月完工。
中国交通建设集团旗下的中国路桥工程有限责任公司将承建肯尼亚境内的铁路新线。
李克强在周日的记者会上表示，建设单位将确保为非洲工人提供培训，并遵守当地法律。
肯雅塔在声明中称，内罗毕到蒙巴萨之间的铁路将耗资36亿美元，其中90%的建设投资由中国提供，肯尼亚将承担10%。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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