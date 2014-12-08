70余名中国人被肯尼亚警方逮捕 涉嫌网络犯罪等

路透内罗毕12月5日 - 肯尼亚警方逮捕70余名中国人，因其涉嫌网络犯罪、私建电台及非法入境。

中国外交部称已注意到有关事件，将与肯尼亚当局合作调查。

涉案人员的律师Ian Maina称：“肯尼亚警方扣押了他们以进一步调查”。Maina代理其中40人，另一名律师Tom Wachakana代理另外36人。

律师称肯尼亚警方正对这些中国人涉嫌网络犯罪，违法私建电台及非法入境等行为展开调查。

律师还称这些中国人于周二和周三在内罗毕的一处居住地被逮捕，并未被正式起诉，已提交保释申请。

中国外交部发言人华春莹称：“目前，有关案件正在调查中，初步判断这可能是一起电信诈骗案。中肯长期友好，中方坚定支持肯方打击一切形式的违法犯罪活动，将积极配合肯方展开调查，依法处理。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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