汾西矿业集团中标开发肯尼亚煤矿

路透内罗毕12月12日电(记者 Duncan Miriri)---肯尼亚能源部首席地质学家John Omenge周一表示，肯尼亚选中中国汾西矿业集团负责开发其东部省(Eastern Province)的煤矿，预计未来三年内将投产。

肯尼亚政府去年启动招标时共收到16家公司的意向书，後来削减至11家，最终七家公司递交了投标书。

John Omenge在接受路透电话采访时表示："从经济和技术角度来看，汾西矿业集团提交的有关C、D两处矿区的两份标书最符合招标要求。"

"C区煤矿主要供当地使用，我们预计将在获得采矿权之後的两年半内投入运营。"

Omenge表示，汾西矿业集团将分别针对C、D两处矿区向肯尼亚政府支付300万美元和50万美元，以换取21年的连续采矿权。

他补充道，汾西矿业集团还将允许政府在项目中参股11%，并分别享有C、D矿23.6%和21.1%的总收入。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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