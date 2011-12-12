汾西矿业集团中标开发肯尼亚煤矿

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透内罗毕12月12日电(记者 Duncan Miriri)---肯尼亚能源部首席地质学家John Omenge周一表示，肯尼亚选中中国汾西矿业集团负责开发其东部省(Eastern Province)的煤矿，预计未来三年内将投产。
肯尼亚政府去年启动招标时共收到16家公司的意向书，後来削减至11家，最终七家公司递交了投标书。
John Omenge在接受路透电话采访时表示："从经济和技术角度来看，汾西矿业集团提交的有关C、D两处矿区的两份标书最符合招标要求。"
"C区煤矿主要供当地使用，我们预计将在获得采矿权之後的两年半内投入运营。"
Omenge表示，汾西矿业集团将分别针对C、D两处矿区向肯尼亚政府支付300万美元和50万美元，以换取21年的连续采矿权。
他补充道，汾西矿业集团还将允许政府在项目中参股11%，并分别享有C、D矿23.6%和21.1%的总收入。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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