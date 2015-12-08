肯尼亚总统肯雅塔因频繁出国被国民嘲笑

路透内罗毕12月7日（记者 Edmund Blair） - 肯尼亚总统肯雅塔被迫为其频繁出国辩护，此前肯尼亚人在互联网上嘲笑肯雅塔是短暂访问肯尼亚的外国领导人。

肯雅塔上周回到肯尼亚，此前出席了在南非举行的峰会、巴黎气候大会和在马耳他举行的英联邦国家会议。他还将于本周晚些时候出访卢旺达。

肯尼亚人一直在网上传播突出肯雅塔“访问”肯尼亚的照片。近期网上的指责声浪很高，#UhuruInKenya标签在Twitter上的排名大幅上升。

一个拥有超过30万粉丝的道路交通信息网站开玩笑称，内罗毕一条主要街道不得不关闭，从而让肯雅塔住到美国总统奥巴马7月访问时住过的凯宾斯基酒店。

Twitter用户上传的图片将肯雅塔描绘为到访的高官：签到、游览国家公园、问候宗教领袖以及会见其他政客，标签为“上门推销的小贩”。

肯尼亚是个穷国，腐败几十年来都是个焦点问题。对肯雅塔的嘲笑与公众对政客们奢华生活方式的不满产生共鸣。总统发言人Manoah Esipisu被迫在周日的新闻发布会上为肯雅塔的出访辩护。

“与结果相比，（出访的）支出完全可以忽略不计，”他说道，并提到在南非举行的峰会期间获得15亿美元的中国贷款。“我们不能宣称在地区的领导地位却又避开处理地区问题的责任。”

Esipisu提到代表团规模时称，如果只派两名律师去参加巴黎气候大会将是愚蠢的，因为其他国家派出的都是几十人。

（完）