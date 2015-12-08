肯尼亚总统肯雅塔因频繁出国被国民嘲笑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内罗毕12月7日 - 肯尼亚总统肯雅塔被迫为其频繁出国辩护，此前肯尼亚人在互联网上嘲笑肯雅塔是短暂访问肯尼亚的外国领导人。
肯雅塔上周回到肯尼亚，此前出席了在南非举行的峰会、巴黎气候大会和在马耳他举行的英联邦国家会议。他还将于本周晚些时候出访卢旺达。
肯尼亚人一直在网上传播突出肯雅塔“访问”肯尼亚的照片。近期网上的指责声浪很高，#UhuruInKenya标签在Twitter上的排名大幅上升。
一个拥有超过30万粉丝的道路交通信息网站开玩笑称，内罗毕一条主要街道不得不关闭，从而让肯雅塔住到美国总统奥巴马7月访问时住过的凯宾斯基酒店。
Twitter用户上传的图片将肯雅塔描绘为到访的高官：签到、游览国家公园、问候宗教领袖以及会见其他政客，标签为“上门推销的小贩”。
肯尼亚是个穷国，腐败几十年来都是个焦点问题。对肯雅塔的嘲笑与公众对政客们奢华生活方式的不满产生共鸣。总统发言人Manoah Esipisu被迫在周日的新闻发布会上为肯雅塔的出访辩护。
“与结果相比，（出访的）支出完全可以忽略不计，”他说道，并提到在南非举行的峰会期间获得15亿美元的中国贷款。“我们不能宣称在地区的领导地位却又避开处理地区问题的责任。”
Esipisu提到代表团规模时称，如果只派两名律师去参加巴黎气候大会将是愚蠢的，因为其他国家派出的都是几十人。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率