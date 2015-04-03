伊斯兰武装分子血洗肯尼亚一所大学 至少147人遇难

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Edith Honan
路透肯尼亚加里萨4月2日 - 伊斯兰武装组织“索马里青年军”周四血洗了肯尼亚一所大学，至少147人遇难。这是自1998年美国驻肯尼亚使馆遭炸弹袭击以来，肯尼亚发生的最严重的一起袭击事件。
该组织武装人员在黎明前一路扫射杀入加里萨大学学院校园，放过了穆斯林学生，将许多非穆斯林劫为人质。整个事件持续了15个小时。
肯尼亚内政部长Joseph Nkaissery称，4名携带爆炸物的枪手制造了此次袭击事件。2013年在内罗毕一家购物中心的血案中造成67人死亡，当时也是4名枪手发动袭击。
“（营救）行动成功结束。4名恐怖分子均被击毙，”Nkaissery对肯尼亚媒体说道。
肯尼亚警察长Joseph Boinet称袭击者进入校园后“不加选择的扫射”。
警察与士兵包围校园并与袭击者交火，交火持续了一整天。肯尼亚国家灾难应对部门称，袭击还造成至少79人受伤，当中一些人被空运到了内罗毕接受救治。
曾于2013年在内罗毕韦斯特盖特购物中心制造恐怖袭击的“索马里青年军”声称对本次事件负责。
“索马里青年军”与基地组织有关联，因肯尼亚政府向索马里境内派遣军队而对肯尼亚发动过多次报复袭击。
美国谴责此次袭击，并向肯尼亚提供帮助打击“索马里青年军”。
肯尼亚当局悬赏2000万肯尼亚先令（合21.5万美元）通缉Mohamed Mohamud，称此人为“要犯”并与本次袭击有关。
警察长Joseph Boinet称已在与索马里接壤的四个地区实行彻夜宵禁。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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