内罗毕购物中心袭击案遇难人数增至59人--官员(更新版)

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透内罗毕9月22日（记者 Duncan Miriri/James Macharia） - 肯尼亚内政部部长伦库(Joseph ole Lenku)周日表示，肯尼亚首都内罗毕购物中心袭击案遇难人数已增加至59人，安全部队正采取一切手段，确保购物中心里的人质安全出来。
伦库对记者表示，政府认为袭击者有10-15人，称政府正在调查他们的身份，但没有给出细节。
索马里伊斯兰极端组织青年党声称对周六发生在Westgate购物中心的袭击事件负责。这里是肯尼亚人和西方人士常去的购物场所。遇袭身亡者中包括数名外国人，其中有一名加拿大外交官。
肯尼亚总统肯雅塔（Uhuru Kenyatta）之前称，超过39人死亡，其中包括他的亲属。一名高级政府官员在推特(Twitter)上称，超过300人受伤。死者包括儿童，伤者最小年龄才两岁，最高龄者为78岁。
法国表示有两名本国公民遇难，加拿大也称有两名本国人身亡，其中包括一名29岁的外交官。
美国国务卿克里称没有美国公民遇难，但有几名美国人受伤，在美国国际开发署工作的一名美国外交官的妻子遇袭身亡。
警方表示，攻击者周日仍劫持着不明数量的人质，并与军警在购物中心内的Nakumatt连锁超市陷入对峙状态。
青年党之前曾多次威胁称，如果肯尼亚不从索马里撤军，该组织将在肯尼亚发动袭击。（完）
编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王燕焜
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