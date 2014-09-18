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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 12:40 BJT

韩国个股：现代汽车以逾100亿美元赢得首尔地块竞价，股价重挫

路透首尔9月18日 - 现代汽车 与关联公司起亚汽车 和现代摩比斯 组成财团，以10.55万亿(兆)韩元(约合101.4亿美元)出价，击败三星电子 ，赢得首尔江南区(Gangnam)一优质地块的竞价。

该地块目前属于韩国电力 ，市场估价略高于30亿美元。

受该消息影响，现代汽车股价重挫8.7%。韩国电力股价上涨6.9%。

“在评估需要建立一个全球业务中心、集团的管理策略以及该地块的未来价值等一系列因素后，决定了这一出价，”现代汽车集团发言人称。(完)

(编译 杜明霞；审校　戴素萍)
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