韩国个股：现代汽车以逾100亿美元赢得首尔地块竞价，股价重挫

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔9月18日 - 现代汽车 与关联公司起亚汽车 和现代摩比斯 组成财团，以10.55万亿(兆)韩元(约合101.4亿美元)出价，击败三星电子 ，赢得首尔江南区(Gangnam)一优质地块的竞价。
该地块目前属于韩国电力 ，市场估价略高于30亿美元。
受该消息影响，现代汽车股价重挫8.7%。韩国电力股价上涨6.9%。
“在评估需要建立一个全球业务中心、集团的管理策略以及该地块的未来价值等一系列因素后，决定了这一出价，”现代汽车集团发言人称。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM