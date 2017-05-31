《KEMP专栏》OPEC会议前的空头回补 为会后油价下跌埋下祸根

撰稿 John Kemp；编译 张涛/汪红英/张明钧

路透伦敦5月30日 - 根据监管机构和交易所的数据，在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国5月25日在维也纳开会之前，对冲基金经理就已经平掉了许多原油空头仓位。

这波空头回补可以解释为什么油价在会议之前持续上涨，会后则急剧下跌。本次会议决定产出配额保持不变。

在截至5月23日的当周，在与布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)关联的三大期货和期权合约上，对冲基金和其他基金经理的净多仓增加8,900万桶(tmsnrt.rs/2rCUZ6Q)。

这是净多仓连续第二周增加，前一周上升了600万桶。但在此之前的三周内，净多仓减少了3.08亿桶(tmsnrt.rs/2qElnIp)。

最近增加的净多仓几乎全部来自空头头寸的大幅下滑，而不是多头仓位的增多。其中，空仓下降了8,700万桶，而多仓仅增加了200万桶。

对冲基金在4月中至5月中期间逐步增加空仓，因他们越来越怀疑OPEC和非OPEC产油国的减产是否足以令油市恢复平衡。

但随着OPEC会议临近，上述很多空仓被结清，以防范石油部长们决定出乎市场意料宣布第二轮减产的风险。(图表：tmsnrt.rs/2rCUVDX)

**结清头寸**

过去的经验表明，当OPEC削减产量配额时，油价会上涨，但当OPEC决定维持产量配额不变时，油价往往会下跌。

因此一旦OPEC在会议结束时决定延长现有减产协议，而非加大减产力度，油价下跌就变得极有可能，而且是自我应验的。

对冲基金在4月18日持有的布兰特和WTI空仓为1.61亿桶，到5月16日时增加逾一倍至3.56亿桶的最高水准。

但在截至5月23日(即OPEC举行会议的两天前)当周，很多基金经理结清或至少削减了空仓，空仓规模降到了仅2.69亿桶。

OPEC会议前的空头回补，及其对价格的影响，并不仅限于原油，也包括汽油及柴油等油品在内，这又放大了对油价的影响。

对冲基金持有的美国汽油净仓位提高1,000万桶，纽约取暖油也增加1,100万桶，扭转先前净仓位下滑的趋势。

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而在原油方面，多数调整是在于减少空头仓位，而非增加新的多仓。

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基金经理人将汽油净空仓缩减1,400万桶，取暖油空仓减少1,300万桶。

OPEC会议之前空仓缩减幅度甚巨，多数是出于战术上的考虑，因此在OPEC不出意料地减产之后，油价大跌也就不足为奇了。

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(完)