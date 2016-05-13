中国经济长期向好基本面没有改变 有信心实现全年主要目标--李克强

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京5月13日 - 中国总理李克强周五表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，有信心实现全年经济社会发展主要目标。
新华社报导援引他同法国总理瓦尔斯通电称，今年以来，中国经济平稳运行，处在合理区间，而且经济结构方面出现了不少积极变化。在世界经济复苏乏力、中国经济转型升级面临多重困难和挑战的背景下，中国将继续坚持改革开放，经过努力，有信心实现全年经济社会发展主要目标。
“中国经济长期向好的基本面没有改变，这也将有利于中法第三方市场等领域合作的推进。”李克强称。
中国年初确定的2016年经济增长目标(GDP)为6.5-7%。今年一季度国内生产总值同比增长6.7%，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。