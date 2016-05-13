中国经济长期向好基本面没有改变 有信心实现全年主要目标--李克强

路透北京5月13日 - 中国总理李克强周五表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，有信心实现全年经济社会发展主要目标。

新华社报导援引他同法国总理瓦尔斯通电称，今年以来，中国经济平稳运行，处在合理区间，而且经济结构方面出现了不少积极变化。在世界经济复苏乏力、中国经济转型升级面临多重困难和挑战的背景下，中国将继续坚持改革开放，经过努力，有信心实现全年经济社会发展主要目标。

“中国经济长期向好的基本面没有改变，这也将有利于中法第三方市场等领域合作的推进。”李克强称。

中国年初确定的2016年经济增长目标(GDP)为6.5-7%。今年一季度国内生产总值同比增长6.7%，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。（完）