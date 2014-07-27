李克强：经济当前仍存在下行压力 必须坚持区间和定向调控

路透北京7月27日 - 中国国务院总理李克强称，上半年经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。

中国政府网援引他近日在部分新登记企业负责人座谈会上的话称，要继续简政放权，并加大对新创企业的财政支持和金融服务，针对融资难、成本高等问题，研究对新创小微企业的扶持政策。

“决不能让企业被各种不合理的制度规定捆住手脚，走不动，行不远，甚至关门停业。政府要加快取消不必要前置审批和资质资格认证等，下决心打掉前进路上一个个‘障碍栏’，使企业经营更加便利。”李克强称。

他并强调，政府和企业要共同营造公平竞争的市场环境。市场经济是法治经济，也是道德经济，要靠信用做基础，靠公平规则竞争，企业要讲诚守信，政府也要依法严格监管，打击处罚违法违规失信行为，这也是为诚信经营助力。

数据显示，实施简政放权特别是改革商事登记制度以来，全国新登记企业出现井喷式增长，今年上半年全国新登记企业168万户，同比增长57%。其中新登记私营企业158万户，从业人员达1,009万人，同比增长43%。

而企业负责人纷纷表示，国家简政放权、实施“先照后证”和将注册资本改为认缴制的改革举措，极大激发了社会创业的热情。同时他们也反映新创小微企业贷款难还很突出、一些方面前置审批还较多、部分行业税费负担重等问题。

上周三召开的国务院常务会议提出多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。[nL4S0PY3HA]

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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