李克强：从未讲过GDP要死守某个点 7%左右增速来之不易

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 针对中国三季度国内生产总值（GDP）降至6.9%，中国国务院总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。
人民网援引李克强在中央党校的讲话称，中国经济稳步实现预期目标，是高基础水平上实现的高水平增长。
“6.9%就是7%左右，属于合理区间。我们从未讲要死守某一个点位；第二这个7%不是破的，而是来之不易的，是在世界经济复苏乏力和国内复杂多变的形势下取得的。”李克强针对GDP破七的舆论做出上述回应。
他称，中国已经是10万亿美元的经济体，是世界第二大经济体，所有经济总量2万亿美元以上经济体增长超2.5%已是不俗的表现，中国在这个基础上中高速增长意味着现在每增长1%，相当于5年前增长1.5%，相当于10年前增长2.6%。
“这个7%左右是稳中有进的，也就是说进的因素在积累，新的动能在成长。”他说道。
上周公布的中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。
中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，三季度经济数据出现一定波动，并不意味着经济出现了趋势性下滑，中国不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。