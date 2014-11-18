分析：古驰遭遇品牌疲劳 亟需创新和人才引进

路透巴黎11月17日（记者 Astrid Wendlandt） - 古驰（Gucci）将其业绩疲软主要归咎于奢侈品支出低迷，但这或许只能怪自己，也许应该改换策略并招贤纳士。

经济增长担忧及中东和乌克兰的冲突，累及中国、俄罗斯及欧洲的奢侈品需求，奢侈品支出触及五年低点，令所有主要奢侈品企业受到冲击。

消费者日渐青睐传播不是很广泛的小品牌，特别是在像中国这样的主要市场，也让大品牌很受伤。直到2012年，中国一直都是推动奢侈品行业增长的主要引擎。

“我觉得对于一些品牌而言，在像亚洲等特定市场存在饱和及品牌疲劳问题，”Julius Baer Luxury Brands Fund负责人Scilla HuangSun说。

古驰、巴宝莉（Burberry）、LVMH(LVMH.PA)旗下的LV等品牌在过去三五年都在努力重塑品牌个性。2000年代中晚期，这些品牌走向大众市场，过度地榨取品牌价值，导致品牌个性丧失。这种以量取胜的策略让股东们赚得盆满钵满，但却稀释了品牌形象。

从销售情况看，LV、爱马仕（Hermes）等一些大品牌在重塑或支持品牌个性形象方面比古驰做得好。

古驰的销售在过去一年逐步下滑，同期LV的营收以较低的个位数继续攀升，而爱马仕和巴宝莉的销售增速则保持在10%以上。

普拉达（Prada）可能会沦为品牌疲劳的下一个牺牲品，该公司已经发布预警，称今年不会实现销售增长。普拉达是去年开店数量最多的品牌之一，分析人士因此担心其是否存在过度曝光问题。

分析人士和投资者称，古驰砍掉许多价格较低的产品，其产品平均涨价幅度高，并且缺乏创意。产品缺乏创意影响品牌美誉度，最终会伤及投资者的兴趣和增长前景。

古驰母公司Kering (PRTP.PA)发言人表示，公司“对古驰正在推行的高端战略感到满意”。她在提到古驰三季度销售业绩演示时说道。

古驰称对新品的反响情况令人满意。该公司推出的新品包括一款售价4,500美元的竹节蟒蛇皮手提包。

“你不能只恢复往日的辉煌，还得有突破性的创新，”Exane BNP Paribas奢侈品分析师Luca Solca说。

一些时尚界批评人士称，古驰一直在设法重拾执行长Domenico de Sole和设计师汤姆·福特（Tom Ford）掌舵公司时期的辉煌和时尚权威。

“它们（古驰产品）在汤姆离开后失去了一些个性，”高跟鞋品牌Jimmy Choo的创始人塔玛拉·梅隆（Tamara Mellon）。

古驰产品价格大涨，可能也让消费者避而远之，转而青睐价格较低的奢侈品品牌，譬如像美国的Michael Kors和法国的Longchamp等。过去四到五年，古驰产品价格涨幅超过40%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。