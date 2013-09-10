克里称叙化武由阿萨德等三人控制

路透伦敦9月9日 - 美国国务卿克里周一称，叙利亚化学武器掌握在该国总统阿萨德、其弟Maher al-Assad及一位将军手中。

“叙利亚的化学武器……紧握在阿萨德政府手中，阿萨德、其弟Maher al-Assad和一位将军控制化学武器的调动和使用，”克里在伦敦的新闻发布会上说道。

“但无论在什么情况下，阿萨德政府就是阿萨德政府，该政府发布命令，我们已发现该政府高层（成员）下达这些指示和参与此类准备……”

Maher al-Assad是叙利亚共和国卫队指挥官，同时也是该国一支精锐装甲部队的司令。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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