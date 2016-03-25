美国国务卿克里抵达布鲁塞尔 爆炸案后提供帮助

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透布鲁塞尔3月25日 - 美国国务卿克里周五抵达布鲁塞尔，意在显示团结并代表美国伸出援手；周二布鲁塞尔发生爆炸，导致31人死亡，约270人受伤，“伊斯兰国”宣称对此负责。
克里从莫斯科飞抵布鲁塞尔机场。
他将会见比利时首相米歇尔、外交大臣雷德尔斯以及欧盟委员会主席容克。克里离开布鲁塞尔前将向机场袭击案现场敬献花圈。
克里将重申美国愿为调查和打击恐怖主义提供协助。
袭击案中有十几名美国人受伤，不清楚是否有美国人死亡。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。