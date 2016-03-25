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货币新闻 | 2016年 3月 25日 星期五 17:00 BJT

美国国务卿克里抵达布鲁塞尔，爆炸案后提供帮助

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔3月25日 - 美国国务卿克里周五抵达布鲁塞尔，意在显示团结并代表美国伸出援手；周二布鲁塞尔发生爆炸，导致31人死亡，约270人受伤，“伊斯兰国”宣称对此负责。

克里从莫斯科飞抵布鲁塞尔机场。

他将会见比利时首相米歇尔、外交大臣雷德尔斯以及欧盟委员会主席容克。克里离开布鲁塞尔前将向机场袭击案现场敬献花圈。

克里将重申美国愿为调查和打击恐怖主义提供协助。

袭击案中有十几名美国人受伤，不清楚是否有美国人死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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