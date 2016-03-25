美国国务卿克里抵达布鲁塞尔，爆炸案后提供帮助

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔3月25日 - 美国国务卿克里周五抵达布鲁塞尔，意在显示团结并代表美国伸出援手；周二布鲁塞尔发生爆炸，导致31人死亡，约270人受伤，“伊斯兰国”宣称对此负责。
克里从莫斯科飞抵布鲁塞尔机场。
他将会见比利时首相米歇尔、外交大臣雷德尔斯以及欧盟委员会主席容克。克里离开布鲁塞尔前将向机场袭击案现场敬献花圈。
克里将重申美国愿为调查和打击恐怖主义提供协助。
袭击案中有十几名美国人受伤，不清楚是否有美国人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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