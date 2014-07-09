克里：美国并不寻求遏制中国

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令

路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。