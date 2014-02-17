克里在印尼演讲 将气候变化比作大规模杀伤性武器

路透雅加达2月16日（记者 Arshad Mohammed） -美国国务卿克里周日在印尼发表演讲时警告称，人为因素造成的气候变化会威胁人类的整个生活方式，并对那些怀疑存在“可能是世界上最可怕的大规模杀伤性武器”的人作出批评。

对于那些不相信人类活动导致全球变暖的人，克里将他们描述为“滥竽充数的科学家”和“极端空想家”，还称大企业和特殊利益不得“绑架”气候辩论。

克里的助理称，克里之所以选择印尼为今年发表一系列气候变化演讲的首站，部分缘于该国是最有可能受海平面上升威胁的国家。

“由于气候变化，大家都知道印尼如今已是……地球上最脆弱的国家之一，”克里在雅加达一处美国资助的高科技文化中心向印尼学生发表演讲时说道。

“毫不夸张地说，大家生活和热爱的整个生活方式都面临危险。”

克里目前正在对亚洲和中东国家进行访问。他认为，如果一些国家采取行动抑制气候变化，其他国家无所作为，那么对于应对气候变化而言则毫无意义。

“想想大规模杀伤性武器的扩散吧。如果美国只管好自己的核武器，而其他国家却不能阻止他们的核武器落入恐怖分子之手，那就无法确保我们的安全。”

“结论是：这与气候变化是一码事。从某种意义上说，气候变化如今可被视为另一种大规模杀伤性武器，甚至可能是世界上最可怕的大规模杀伤性武器。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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