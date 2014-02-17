克里在印尼演讲 将气候变化比作大规模杀伤性武器

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达2月16日 - 美国国务卿克里周日在印尼发表演讲时警告称，人为因素造成的气候变化会威胁人类的整个生活方式，并对那些怀疑存在“可能是世界上最可怕的大规模杀伤性武器”的人作出批评。
对于那些不相信人类活动导致全球变暖的人，克里将他们描述为“滥竽充数的科学家”和“极端空想家”，还称大企业和特殊利益不得“绑架”气候辩论。
克里的助理称，克里之所以选择印尼为今年发表一系列气候变化演讲的首站，部分缘于该国是最有可能受海平面上升威胁的国家。
“由于气候变化，大家都知道印尼如今已是……地球上最脆弱的国家之一，”克里在雅加达一处美国资助的高科技文化中心向印尼学生发表演讲时说道。
“毫不夸张地说，大家生活和热爱的整个生活方式都面临危险。”
克里目前正在对亚洲和中东国家进行访问。他认为，如果一些国家采取行动抑制气候变化，其他国家无所作为，那么对于应对气候变化而言则毫无意义。
“想想大规模杀伤性武器的扩散吧。如果美国只管好自己的核武器，而其他国家却不能阻止他们的核武器落入恐怖分子之手，那就无法确保我们的安全。”
“结论是：这与气候变化是一码事。从某种意义上说，气候变化如今可被视为另一种大规模杀伤性武器，甚至可能是世界上最可怕的大规模杀伤性武器。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12