克里希望克里米亚局势不会影响美俄在叙利亚化武上的合作

路透海牙3月24日 - 美国国务卿克里周一称，希望克里米亚局势不会影响美俄在销毁叙利亚化学武器上的合作。

“我想说的是，希望俄罗斯加入国际合作的动机仍在。”克里在海牙对记者说道。

“这比美俄两国都重要。这是全球面临的挑战。”

克里将与俄罗斯外长拉夫罗夫在海牙举行双边会谈。关于克里与拉夫罗夫促成的化武销毁协议所规定的所有内容，叙利亚在规定时间内几乎都未能完成。叙利亚交出化学武器库存的行动比规定时间拖延了数周。

“未来几周，我们将面对一些真正的挑战。美方认为，如果叙利亚愿意，他们的行动能做到更快。”克里表示。

“大概一半的化学武器已经被运出叙利亚，这是很大的进展，但全部化学武器都被运出才真的重要。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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