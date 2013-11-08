克里将在日内瓦参与伊朗核谈

路透日内瓦11月8日 -美国国务卿克里周五将在日内瓦参加主要大国与伊朗的核谈判，以敲定一项拖延已久的协议，解决长达十年的伊朗核问题僵局。

美国国务院一名高级官员称，正在中东地区访问的克里将应欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(CatherineAshton) 之邀飞往日内瓦，致力于在谈判中“减小分歧”。

阿斯顿正代表联合国安理会五个常任理事国以及德国，协调与伊朗的谈判。

在11月7-8日的首次谈判之后，双方均表示就达成协议取得进展。根据协议，伊朗将限制一些核活动，以换取部分取消严重损害该国经济的制裁。

不过谈判官员提醒称，在未来数小时非常复杂的谈判中，还有工作需要完成，无法保证谈判会成功。伊朗否认了西方对其寻求制造核武器能力的指控。

伊朗外交部副部长Abbas Araqchi称，要断言本周能否达成协议还为时太早，但他表示谨慎乐观。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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