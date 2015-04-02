综述：美国务卿克里同意延长伊朗核问题谈判 法国外长去而复返

美国国务卿克里2015年3月31日在伊朗与六大国核谈中。 REUTERS/Brendan Smialowski/Pool

路透瑞士洛桑4月1日 - 美国国务卿克里以及德国和法国的外交部长周三决定将与伊朗的马拉松谈判再延长一天。六大国与伊朗的核问题谈判原本以周二作为达成初步协议的截止日期。

一位接近谈判的外交人员周三晚间表示，有可能在几个小时内宣布协议，但协议仍未达成，且会谈还是有破裂的可能。

克里与德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)宣布，他们会至少待到周四。可能给人带来一丝希望的是，法国外长法比约斯重新回到谈判中；他在前一天飞回巴黎，因为谈判进展太过缓慢。

美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国这六大国希望遏制伊朗掌握核武器的能力。德黑兰方面则要求取消损害伊朗经济的国际制裁措施，同时保护其所说的和平利用核技术的权利。

各方希望在瑞士洛桑达成初步协议，为6月30日前达成最终协议确定框架。初步协议原计划在3月31日午夜前达成，但各方均面临不空手而回的压力。

伊朗和六国称双方立场更加接近，但均责怪对方拒绝提出可以打破僵局的建议。

美国表示，如果不能达成一个初步框架协议，宁可退出谈判。

这场谈判是伊朗和美国自1979年伊朗革命以来最大的和解机会，但各自国内的保守派都持怀疑态度。

即使达成了初步协议，也将是脆弱的和不完整的，也无法保证未来几个月就最终协议的谈判不会破裂。

**混乱，分歧**

错过3月31日的截止日期后，各国代表周三凌晨在混乱、分歧、不和谐的气氛中结束了谈判。

克里和史坦迈尔都宣称打算在洛桑再待一个晚上，希望能取得更大进展。

“我们继续取得进展，但尚未达成政治共识。所以，国务卿克里将在洛桑至少待到周四上午继续谈判，”克里发言人Marie Harf表示。

一名法国官员周三晚间表示，法国外长法比约斯已决定重返洛桑继续参加谈判，但称这并不一定说明谈判已接近达成协议。

各方均称这场谈判十分脆弱。在回答记者有关谈判是否可能破裂的问题时，德国外长史坦迈尔回答说，“当然。”

“无论是谁谈判，都必须接受谈判破裂的可能，”他说，“但我要说，鉴于瑞士洛桑谈判已让(各方观点)趋于接近，如果无视达成协议的可能性，是不负责任的。”

他表示将视谈判进展，在周四上午考虑进一步的行程安排。他指出，周三稍晚料能拟定新提案和建议，但应由伊朗负责提出。

伊朗外长扎里夫告诉记者，该让步的是六大国，而不是伊朗。

“谈判进展和成功与否取决于另一方的政治意愿...他们在这方面一直有问题。”他对记者表示。

白宫发言人欧内斯特在华府告诉记者，“是到伊朗该做些决定的时候了。”他再次警告称，如果洛桑谈判没能达成政治框架协议，美国准备在6月30日最后期限前退出谈判。

但随着大国谈判代表周三再度与扎里夫会面，伊朗乐观认为已接近达成初步协议。俄罗斯的看法也是如此。俄罗斯是六大国中比较同情伊朗的主要国家。

伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi告诉国家电视台，伊朗希望周三晚上能结束谈判；并表示他预计谈判各方将发表联合声明，宣布“谈判取得进展，并已就关键议题达成解决办法。我们将把解决办法落到书面。”

西方官员对Araqchi的乐观有所怀疑。

“我认为我们有协定的广泛框架，但仍有些关键议题待商榷。”英国外交大臣夏文达告诉英国广播公司(BBC)。(完)

(编译 郑茵/秦德兴/王颖/张若琪 审校 徐文焰/张涛)

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