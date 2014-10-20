克里抵达印尼 寻求亚洲国家支持打击伊斯兰国

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透雅加达10月20日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里抵达印尼，参加佐科（Joko Widodo）周一的总统就职仪式，寻求东南亚领导人对美国在中东领导的打击伊斯兰国努力予以更多帮助。
克里将在雅加达停留一天，计划与佐科、马来西亚与新加坡总理、文莱苏丹、澳大利亚总理和菲律宾外长举行双边会谈。
美国国务院高级官员称，会谈将涉及南海领土纠纷、抗击埃博拉病毒以及谈判中的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）。
这些官员匿名表示，首要任务是为美国在叙利亚和伊拉克领导的打击伊斯兰国运动寻求更多帮助。
一名官员指出，讨论会涉及阻止伊斯兰国从东南亚招募战士、防止强硬派武装分子返回该地区以及封锁武装分子获得资金的方法。
“国务卿将谈到我们认为各国可以采取更多行动的领域，希望他们可以这么做。”
另外一名美国官员表示，克里将敦促佐科根据联合国金融行动特别工作组的要求，采取更多行动冻结武装分子的资产。
“他们在这方面取得了一些进展。希望他们能再接再厉，这也是鼓励印尼采取一切必要行动履行其联合国义务努力的一部分。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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