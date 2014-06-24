综述：克里承诺美国将持续向伊拉克提供“强力”支持

美国国务卿克里在巴格达美国使馆内举行的新闻发布会上讲话，摄于2014年6月23日。 REUTERS/Brendan Smialowski/Pool

路透巴格达6月23日 - 美国国务卿克里周一承诺，美国将“持续强力”支持伊拉克，但他表示，伊拉克只有在领导人采取紧急团结措施的情况下，才能保持完整。

在克里到达巴格达的前几个小时里，有安保消息人士称，逊尼派部落武装人员占领了伊拉克-约旦边境唯一的一个合法过境站，伊政府军自此完全失去对整个西部边境线的控制。伊西部边境线包含了中东一些最重要的贸易路线。

美国总统奥巴马已向伊拉克派出300名军事顾问，但尚未答应马利基政府请求美国从空中打击逊尼派武装分子的要求。

与此同时，官员们呼吁伊拉克成立一个态度包容的政府。逊尼派之所以发动叛乱，主要是因为他们觉得自己被边缘化和迫害。

“我们的支持将会是持续且强有力的，如果伊拉克领导人采取必要措施实现举国团结，那支持会起到效果，”克里在巴格达对记者说。

他表示，马利基“曾在多个场合下一再保证7月1日”将开始组建新政府，让更多的逊尼派和库尔德族人参与政务，分享权力，这正是华盛顿希望看到的。

伊拉克和约旦的安保消息人士说，部族领袖正在商讨把Turabil沙漠边境哨站交给伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)，ISIL在最近几日攻占两处与叙利亚之间的主要通道，并把伊拉克政府军逼回巴格达的方向。

伊拉克国家电视台周一稍晚报导，军队已经重新夺回伊拉克和约旦、以及伊拉克与叙利亚的边境通道。但由于受到安全管制，路透无法独立证实此报导。

库尔德武装掌控了伊拉克与叙利亚之间位于北部的第三座边境关口，使得伊国西部长达800公里的边境完全没有政府军据守。

克里说，“伊拉克面临生死存亡的威胁，伊拉克领袖迫切需要击退这些威胁。伊拉克的未来端系于未来几天和几周之内做出的选择。”

在4月选举之后，伊拉克预定组成一个新政府。马利基的人马虽在国会占有多数席次，但仍需其他盟友才能确保绝对多数。

约旦安保消息人士说，最近几天，约旦军队已在与伊拉克长达181公里的边境进入紧急状态，军队在一些地区重新部署，以防止“任何可能或被察觉到的安全威胁。”(完)

(编译 白云/李婷仪 审校 杜明霞、张荻)

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