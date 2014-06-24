综述：克里承诺美国将持续向伊拉克提供“强力”支持

一周经济焦点：欧盟峰会和法国选举后 欧洲将踏上新征途
路透法兰克福4月21日 - 欧洲的政治迷雾下周可能终于开始要消散了。经历持续数月的不确定性之后，法国总统大选和欧盟关于英国退欧策略的峰会将让欧洲踏上一条新征途。
路透巴格达6月23日 - 美国国务卿克里周一承诺，美国将“持续强力”支持伊拉克，但他表示，伊拉克只有在领导人采取紧急团结措施的情况下，才能保持完整。
在克里到达巴格达的前几个小时里，有安保消息人士称，逊尼派部落武装人员占领了伊拉克-约旦边境唯一的一个合法过境站，伊政府军自此完全失去对整个西部边境线的控制。伊西部边境线包含了中东一些最重要的贸易路线。
美国总统奥巴马已向伊拉克派出300名军事顾问，但尚未答应马利基政府请求美国从空中打击逊尼派武装分子的要求。
与此同时，官员们呼吁伊拉克成立一个态度包容的政府。逊尼派之所以发动叛乱，主要是因为他们觉得自己被边缘化和迫害。
“我们的支持将会是持续且强有力的，如果伊拉克领导人采取必要措施实现举国团结，那支持会起到效果，”克里在巴格达对记者说。
他表示，马利基“曾在多个场合下一再保证7月1日”将开始组建新政府，让更多的逊尼派和库尔德族人参与政务，分享权力，这正是华盛顿希望看到的。
伊拉克和约旦的安保消息人士说，部族领袖正在商讨把Turabil沙漠边境哨站交给伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)，ISIL在最近几日攻占两处与叙利亚之间的主要通道，并把伊拉克政府军逼回巴格达的方向。
伊拉克国家电视台周一稍晚报导，军队已经重新夺回伊拉克和约旦、以及伊拉克与叙利亚的边境通道。但由于受到安全管制，路透无法独立证实此报导。
库尔德武装掌控了伊拉克与叙利亚之间位于北部的第三座边境关口，使得伊国西部长达800公里的边境完全没有政府军据守。
克里说，“伊拉克面临生死存亡的威胁，伊拉克领袖迫切需要击退这些威胁。伊拉克的未来端系于未来几天和几周之内做出的选择。”
在4月选举之后，伊拉克预定组成一个新政府。马利基的人马虽在国会占有多数席次，但仍需其他盟友才能确保绝对多数。
约旦安保消息人士说，最近几天，约旦军队已在与伊拉克长达181公里的边境进入紧急状态，军队在一些地区重新部署，以防止“任何可能或被察觉到的安全威胁。”(完)
(编译 白云/李婷仪 审校 杜明霞、张荻)
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