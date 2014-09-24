克里呼吁朝鲜关闭邪恶的劳改营

路透纽约9月23日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周二呼吁朝鲜关闭劳改营，称劳改营的存在以及系统性的虐待、惩罚和处决给朝鲜抹黑。

“我们呼吁朝鲜政府关闭这些劳改营，关闭这个邪恶的系统。”克里在联合国会议前的一个活动上说道。

“我们无法无视这些严重侮辱人性的行为，无法接受。默不作声是最大的伤害。”

克里提到了2月的一份联合国专家组报告，该报告指责朝鲜犯下反人类罪行；克里还称过去50年间朝鲜对政治犯的处决可能达到了大屠杀的程度。

朝鲜批驳该报告是谎言和捏造。

“朝鲜领导层的表现似乎可能是对我们的担忧无动于衷，似乎我们说什么都无法穿透朝鲜自我设定的孤立，但朝鲜领导人在一定程度上确实明白他们的行为在世界面前给朝鲜抹黑。”克里指出。

“朝鲜的与世隔绝不能再被(外部世界)默不作声、视而不见或无所作为的借口了。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。