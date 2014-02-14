克里称朝鲜不应将离散家属团聚与军演联系到一起

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透首尔2月13日（记者 Arshad Mohammed/Ju-min Park） -美国国务卿克里周四称，本月举行的美韩联合军事演习和过去几年的演习一样，朝鲜不应该将韩美军演与朝韩离散家属团聚活动联系到一起。
朝鲜周三在朝韩官员会面时要求韩国推迟演习，从而避免与离散家属团聚活动重叠。
“美国认为，将（家属）团聚等人道主义问题与其他问题联系起来是不合适的。”克里在新闻发布会上说道。
韩国周四早些时候称，已经拒绝了朝鲜提出的推迟演习要求。朝韩离散家属团聚活动被取消可能性随之增加。
韩国统一部称，朝韩官员周五将在板门店举行第二轮会谈，并补充说，会议再次由朝鲜提议举行。
克里敦促朝鲜遵守此前作出的承诺，显示出对重新与美国进行核谈判是认真的。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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