美国赢得阿拉伯国家支持 建立对抗“伊斯兰国”联盟

美国国务卿克里在沙特吉达与阿拉伯国家领导人会面，赢得了埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩和包括沙特和卡塔尔在内6个海湾国家的支持，将组建打击“伊斯兰国”的广泛联盟。非阿拉伯国家土耳其也出席了此次会谈，但伊朗和叙利亚被排除在外，这表明要在中东构建广泛联盟仍有难度。图为克里。路透