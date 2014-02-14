《信报》：克里过日本门不入 奥巴马握全局算盘

（2月14日社评）

美国国务卿克里昨天抵达南韩，展开亚洲三国访问之旅的同时，白宫亦宣布总统奥巴马将于今年4月访问日本、南韩、马来西亚和菲律宾，反映美国政府进一步推动亚太再平衡战略，深化旧同盟关系，开拓新伙伴网络，并透过整合旧同盟和新伙伴的战略资源，去制衡近年快速崛起的中国，以保持美国在地区的参与和主导秩序的力量。

由于克里此行不到访日本，过其门而不入，致有分析认为，这是美国对安倍晋三到靖国神社参拜显示不满。

然而，从奥巴马访日的会谈安排看，双方将不仅推进TPP，深化两国经济关系，还强调在亚洲和全球性的外交挑战上加强合作，针对中国崛起的弦外之音隐约可闻，反映美国有更深谋远虑的全局战略算盘。

奥巴马4月访亚之行，与朴槿惠总统会晤，显然是希望藉此行纾解日韩之间的紧张关系，避免美日韩三边关系出现无法弥补的裂痕。

按形势推算，奥巴马第二任内的亚太外交与战略再平衡，与中国展开竞争的意味更浓。在克里访华前，有美国官员对中国的南海政策导致地区紧张提出尖锐批评；负责东亚事务的助理国务卿罗素更指出，克里将会向中国施压。

中美发展新型大国关系，当前最大障碍是双方的战略互疑。一旦牵涉战略不信任，军事与安全领域的猜忌尤其突出，而且也最为危险。

无论今天克里访华如何向中国施压，奥巴马4月访问亚洲四国，宣示美国重返亚太的决心，以安抚同盟，相信只有减轻中美两国在军事安全上的战略互疑，双方发展新型大国关系才能取得实质性的进展，并为东亚地区带来最关键的稳定力量。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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