克里敦促俄与美及其盟国一道救助乌克兰

路透华盛顿2月27日 -美国国务卿克里周四敦促俄罗斯会同美国及其盟国，一同来稳定乌克兰局势，另外他将密切关注俄罗斯是否会恪守不干涉乌克兰内政的承诺。

与此同时乌克兰就军队调动向俄罗斯发出警告，此前武装分子占领了乌克兰克里米亚地区议会并升起了俄罗斯旗帜。

克里表示，他周四与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)通了电话，后者确认了俄罗斯总统普京此前的声明，即俄罗斯尊重乌克兰的领土完整。

”我们认为目前都需要保持克制，避免任何形式的挑衅，“克里在记者会上说，”我们希望未来几天看到俄罗斯作出的选择与我们今天得到的承诺相符。“

欧盟和美国都强调在国际货币基金组织(IMF)向乌克兰拨付资金前，乌克兰必须向IMF请求援助。IMF的救助计划将包括使乌克兰经济根基更加稳定的经济改革。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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