美国和欧洲盟国讨论对俄实施更严厉的制裁--国务卿克里

路透伦敦2月21日 - 美国国务卿克里周六表示，美国和其欧洲盟友正在讨论对俄罗斯采取更为严厉的制裁，而美国总统奥巴马未来几日将就应对乌克兰冲突的未来举措做出决定。

克里在与英国外交大臣夏文达会晤后做出上述表示。他称，奥巴马考虑的选项包括向乌克兰军队提供武器，并对莫斯科违反2月12日在欧盟调停下达成的停火协议进行更严厉的制裁。

克里在记者会上称，“我预计未来几日奥巴马总统将评估摆在他面前的选项，并对下一步的行动作出决定。我们和欧洲盟国就下一步制裁的内容和实施时间进行了深入的讨论。”

乌克兰军方周五指责俄罗斯向亲俄叛军控制的诺沃亚佐夫斯克(Novoazovsk)派遣更多的坦克和部队，该市距离港口城市马里乌波尔(Mariupol)只有四十公里，而后者恐将成为下一个战场。[nL1N0VU1U1]

莫斯科未立即回应该指控，但从来都否认有关其军队在乌克兰作战的指责。

克里称，对德巴尔切夫(Debaltseve)的进攻以及俄罗斯向亲俄分离分子提供军事援助，严重违反了停火协议。

他并称，俄罗斯和亲俄叛军只是部分遵守了停火协议。

亲俄叛军正在乌克兰东南部集结部队和武器，乌克兰军方周六称，港口城市马里乌波尔可能将成为叛军下一个攻击目标。

该港口有五十万人口，是俄罗斯吞并的克里米亚半岛的潜在门户，对该地的进攻几乎肯定会扼杀停火协议。

塔斯社(TASS)称，克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对莫斯科回声电台表示，俄罗斯关注支持停火协议。

Peskov对克里的讲话回应称，“ 强迫某一方付出代价的固执想法，并不利于解决乌克兰东南部局势。”(完)

(翻译 张荻； 审校 张明钧)

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