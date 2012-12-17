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货币新闻 | 2012年 12月 17日 星期一 12:38 BJT

奥巴马料将提名参议员克里任国务卿--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透路华盛顿12月15日 - 消息人士周六透露，美国总统奥巴马将提名参议院外交委员会主席克里（John Kerry）接替希拉里，担任美国国务卿。

美国驻联合国代表赖斯（Susan Rice）上周退出国务卿角逐后，克里成为下任国务卿热门人选。

消息人士称，奥巴马可能最早周中就会宣布对克里的提名，但也有可能推迟，因周五美国刚刚发生恶性校园枪击案件，奥巴马可能不想给外界留下过快将关注点放回政治方面的印象。

现任国务卿希拉里被视为奥巴马内阁中最受公众欢迎的官员，她计划在1月底前卸任。国务院周六称，希拉里之前因肠胃病毒脱水，后出现脑震荡症状，正在恢复中。

外界普遍揣测希拉里将寻求竞选下任美国总统。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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