奥巴马料将提名参议员克里任国务卿--消息

路透路华盛顿12月15日 - 消息人士周六透露，美国总统奥巴马将提名参议院外交委员会主席克里（John Kerry）接替希拉里，担任美国国务卿。

美国驻联合国代表赖斯（Susan Rice）上周退出国务卿角逐后，克里成为下任国务卿热门人选。

消息人士称，奥巴马可能最早周中就会宣布对克里的提名，但也有可能推迟，因周五美国刚刚发生恶性校园枪击案件，奥巴马可能不想给外界留下过快将关注点放回政治方面的印象。