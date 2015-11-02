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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 2日 星期一 16:11 BJT

克里：向叙利亚部署特种部队不代表美国卷入叙内战

美国国务卿克里表示，美国总统奥巴马决定向叙利亚派遣特种部队是为了打击“伊斯兰国”武装分子，并不意味着美国卷入叙利亚内战。“奥巴马总统做出了强力、简单的决定，完全符合他最初陈述的政策：我们必须战胜并摧毁伊斯兰国，”克里说道。路透

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