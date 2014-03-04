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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 07:26 BJT

克里宣布向乌克兰提供经济援助和技术协助

路透基辅3月4日 -美国国务卿克里周二抵达基辅，并宣布对乌克兰提供经济援助和技术协助，在美国与俄罗斯之间的紧张关系升级之际显示对乌克兰新政府的支持。

美国政府一名高级官员表示，奥巴马政府将与国会合作，批准向乌克兰提供10亿美元的贷款担保以帮助减轻缩减能源补贴给该国带来的冲击。

美国高官称，“可能很快”制裁俄罗斯，可能在几天之内。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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