克里宣布向乌克兰提供经济援助和技术协助

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透基辅3月4日 -美国国务卿克里周二抵达基辅，并宣布对乌克兰提供经济援助和技术协助，在美国与俄罗斯之间的紧张关系升级之际显示对乌克兰新政府的支持。
美国政府一名高级官员表示，奥巴马政府将与国会合作，批准向乌克兰提供10亿美元的贷款担保以帮助减轻缩减能源补贴给该国带来的冲击。
美国高官称，“可能很快”制裁俄罗斯，可能在几天之内。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。