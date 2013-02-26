美国国务卿克里称阿萨德必须下台

美国国务卿克里周一访问英国时称，叙利亚流血冲突仍在继续，进一步表明叙利亚领导人阿萨德该下台了。克里并敦促叙反对派参加定于本周在罗马召开的国际会议，称美总统奥巴马正在考虑下一步举措，以保护叙利亚平民。路透