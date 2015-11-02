克里：向叙利亚部署特种部队不代表美国卷入叙内战

路透比什凯克10月31日（记者 Matt Spetalnick） - 美国国务卿克里表示，美国总统奥巴马决定向叙利亚派遣特种部队是为了打击“伊斯兰国”武装分子，并不意味着美国卷入叙利亚内战。

“奥巴马总统做出了强力、简单的决定，完全符合他最初陈述的政策：我们必须战胜并摧毁伊斯兰国，”克里说道。

“这不是卷入叙利亚内战的决定。此举并不针对（叙利亚总统）阿萨德，而是完全针对伊斯兰国，并加强我们迅速打击伊斯兰国的能力，”克里在访问吉尔吉斯斯坦首都比什凯克时在新闻发布会上称。

当被问及美国派出更多地面部队和进一步卷入冲突中的可能性时，克里表示：“我们的政策是摧毁伊斯兰国，打击这个邪恶组织，我无法预测未来会怎样。但我完全支持总统的决定。”

白宫周五宣布，将向叙利亚北部部署数十名特种部队官兵，为与“伊斯兰国”战斗的叙利亚反对派武装担任顾问。

这意味着奥巴马的政策转变，他一直拒绝派出地面部队，从而避免卷入中东又一场战争。

克里表示，“‘伊斯兰国’是个破坏者，威胁对美国、加拿大和墨西哥以及所有国家采取行动，因此我们必须对其作出反应。”

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