克里：向叙利亚部署特种部队不代表美国卷入叙内战

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透比什凯克11月2日（记者 Matt Spetalnick） - 美国国务卿克里表示，美国总统奥巴马决定向叙利亚派遣特种部队是为了打击“伊斯兰国”武装分子，并不意味着美国卷入叙利亚内战。
“奥巴马总统做出了强力、简单的决定，完全符合他最初陈述的政策：我们必须战胜并摧毁伊斯兰国，”克里说道。
“这不是卷入叙利亚内战的决定。此举并不针对（叙利亚总统）阿萨德，而是完全针对伊斯兰国，并加强我们迅速打击伊斯兰国的能力，”克里在访问吉尔吉斯斯坦首都比什凯克时在新闻发布会上称。
当被问及美国派出更多地面部队和进一步卷入冲突中的可能性时，克里表示：“我们的政策是摧毁伊斯兰国，打击这个邪恶组织，我无法预测未来会怎样。但我完全支持总统的决定。”
白宫周五宣布，将向叙利亚北部部署数十名特种部队官兵，为与“伊斯兰国”战斗的叙利亚反对派武装担任顾问。
这意味着奥巴马的政策转变，他一直拒绝派出地面部队，从而避免卷入中东又一场战争。
克里表示，“‘伊斯兰国’是个破坏者，威胁对美国、加拿大和墨西哥以及所有国家采取行动，因此我们必须对其作出反应。”(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”