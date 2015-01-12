美国国务卿克里本周将出访法国 驳斥批评言论

路透印度甘地讷格尔1月12日 - 美国国务卿克里周一称，本周将前往巴黎，向《查理周刊》恐怖袭击案受害者表示支持。

在印度进行访问的克里表示，说美国没有派高层官员参加巴黎周日的游行是“诡辩”。

他表示自己周四将动身，周五的部分时间将在巴黎。

“恐怖行为、手持AK-47的两个人以及杂货店的人质劫持都不可能阻止那些为自由游行的人。”克里对记者说道。

美国驻欧洲级别最高的外交官、助理国务卿纽兰和美国驻法国大使参加了巴黎的游行活动。

“我们在第一时间提供了我们的情报、执法部门和全部努力，我认为这在一定程度上是诡辩，”克里回答一名记者的提问时说道。

克里表示，美国与法国的关系“并非仅在于这一天或一个特定时刻”。

“这是持续的长期关系，根植于共同的价值观，特别是对言论自由的承诺。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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