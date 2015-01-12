美国国务卿克里本周将出访法国 驳斥批评言论

“通俄门”调查又传新消息 特朗普首次出访前再受打击
路透华盛顿5月19日 - 一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。
路透印度甘地讷格尔1月12日 - 美国国务卿克里周一称，本周将前往巴黎，向《查理周刊》恐怖袭击案受害者表示支持。
在印度进行访问的克里表示，说美国没有派高层官员参加巴黎周日的游行是“诡辩”。
他表示自己周四将动身，周五的部分时间将在巴黎。
“恐怖行为、手持AK-47的两个人以及杂货店的人质劫持都不可能阻止那些为自由游行的人。”克里对记者说道。
美国驻欧洲级别最高的外交官、助理国务卿纽兰和美国驻法国大使参加了巴黎的游行活动。
“我们在第一时间提供了我们的情报、执法部门和全部努力，我认为这在一定程度上是诡辩，”克里回答一名记者的提问时说道。
克里表示，美国与法国的关系“并非仅在于这一天或一个特定时刻”。
“这是持续的长期关系，根植于共同的价值观，特别是对言论自由的承诺。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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