美国个股：美银将向KeyBank出售1,100亿美元商业抵押贷款的服务权

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透5月9日 - 美国银行 将出售一组价值约1,100亿美元商业抵押贷款组合的服务权（也称“收账权”）给KeyCorp 的一个部门，未披露交易金额，此为美银剥离这类资产的最新行动。很多大银行认为回收抵押贷款的成本已经十分高昂。
美银今年稍早曾宣布两笔类似交易，所涉抵押贷款规模总计超过3,000亿美元。
美银以13亿美元向Nationstar Mortage Holdings 售出2,150亿美元抵押贷款的服务权，并以5.19亿美元向Walter Investments售出930亿美元抵押贷款的服务权。
自楼市危机发生后，很多借款人进入止赎，回收抵押贷款的成本变得高昂。银行也因此需要更多资本来支持这类贷款，而专业服务于这类贷款的公司则无需遵守银行业资本金规定。
KeyBank Real Estate Capital发布声明称，通过购买美银这笔服务权，该公司的服务权投资组合规模将增加逾一倍，达到2,050亿美元。
这笔交易将需要私人投资者的许可。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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