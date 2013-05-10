美国个股：美银将向KeyBank出售1,100亿美元商业抵押贷款的服务权

路透5月9日 - 美国银行 将出售一组价值约1,100亿美元商业抵押贷款组合的服务权（也称“收账权”）给KeyCorp 的一个部门，未披露交易金额，此为美银剥离这类资产的最新行动。很多大银行认为回收抵押贷款的成本已经十分高昂。

美银今年稍早曾宣布两笔类似交易，所涉抵押贷款规模总计超过3,000亿美元。

美银以13亿美元向Nationstar Mortage Holdings 售出2,150亿美元抵押贷款的服务权，并以5.19亿美元向Walter Investments售出930亿美元抵押贷款的服务权。

自楼市危机发生后，很多借款人进入止赎，回收抵押贷款的成本变得高昂。银行也因此需要更多资本来支持这类贷款，而专业服务于这类贷款的公司则无需遵守银行业资本金规定。

KeyBank Real Estate Capital发布声明称，通过购买美银这笔服务权，该公司的服务权投资组合规模将增加逾一倍，达到2,050亿美元。