奥巴马将在任内决定Keystone输油管道项目命运

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿11月3日 - 美国白宫周二称，总统奥巴马希望在其任内对长期悬而未决的Keystone XL输油管道一案作出裁决。对该项目的加拿大开发商--TransCanada (TRP.TO)关于暂停项目评估的请求，白宫称这“不寻常”。
奥巴马的总统任期已接近最后一年，他目前越来越关注环境问题。白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)告诉记者，奥巴马计划在2017年任期结束前就TransCanada的这一项目作出决定。
奥巴马似乎在发出越来越明显的信号：这一80亿美元的输油管道项目可能不会获批。
他担心加拿大油砂提取技术“非常肮脏”。但加拿大政府辩称这种说法有失公平。
奥巴马还表示，如果该项目主要是加拿大公司受益，而且对气候变化有所影响，则将无法获批。
面对Keystone输油管道获批希望渺茫的现状，TransCanada周一请求美国政府暂停对该项目的评估。相对于项目遭否，宁愿将获批不确定性维持下去。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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