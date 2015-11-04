奥巴马将在任内决定Keystone输油管道项目命运

路透华盛顿11月3日 - 美国白宫周二称，总统奥巴马希望在其任内对长期悬而未决的Keystone XL输油管道一案作出裁决。对该项目的加拿大开发商--TransCanada (TRP.TO)关于暂停项目评估的请求，白宫称这“不寻常”。

奥巴马的总统任期已接近最后一年，他目前越来越关注环境问题。白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)告诉记者，奥巴马计划在2017年任期结束前就TransCanada的这一项目作出决定。

奥巴马似乎在发出越来越明显的信号：这一80亿美元的输油管道项目可能不会获批。

他担心加拿大油砂提取技术“非常肮脏”。但加拿大政府辩称这种说法有失公平。

奥巴马还表示，如果该项目主要是加拿大公司受益，而且对气候变化有所影响，则将无法获批。

面对Keystone输油管道获批希望渺茫的现状，TransCanada周一请求美国政府暂停对该项目的评估。相对于项目遭否，宁愿将获批不确定性维持下去。(完)