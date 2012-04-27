澳洲女孩食物中毒 肯德基被判赔800万澳元

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透悉尼4月27日电---肯德基被判向一澳洲女孩家人赔偿800万澳元。该女孩因食用鸡肉卷中毒，大脑受到严重损害，坐上了轮椅。
2005年，当时年仅七岁的Monika Samaan与家人在悉尼附近的一家肯德基餐厅食用鸡肉卷後，因沙门氏菌中毒入院。
肯德基称，这是一场悲剧，但是“对法院的判决非常失望和吃惊”，将上诉。
上周新南威尔士高等法院裁定肯德基败诉。周五该法院判肯德基向该女孩家庭赔偿800万澳元，以及庭审费用。
澳大利亚媒体引述Samaan的律师George Vlahakis的话报导称，Samaan的疾病“耗尽了全家非常有限的资源，急需判定的赔偿金”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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