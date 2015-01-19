《阳歌专栏》肯德基推出低价现磨咖啡

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**肯德基推出低价现磨咖啡**

一句话：肯德基推出低价现磨咖啡的计划似乎是提升餐厅档次的一部分，或许有助于恢复一些过去三年在中国市场失去的势头。

肯德基宣布对中国餐厅进行改革已经过去近一年，报导称该公司推出低价现磨咖啡，挑战麦当劳(MCD.N)。此举看起来不错，因为过去几年咖啡在中国成了热门产品。这也凸显出中国大城市快餐市场可能已经接近饱和，意味着肯德基、麦当劳和其他大型快餐连锁企业在中国的发展将进入新的阶段，中国市场和成熟的西方国家市场更加相似，他们需要更有创新精神以维持增长。

报导称，肯德基将推出现磨咖啡，售价10元起。目前肯德基和麦当劳都在以6、7元的价格出售速溶咖啡。麦当劳的很多门店内拥有麦咖啡，以20元左右的价格出售现磨咖啡。

报导指出，肯德基今年将在不少于20个城市的1,000家餐厅陆续推出现磨咖啡系列。肯德基近一年前宣布中国餐厅大规模改革计划，这是肯德基入华后首次大规模收缩，也是吸引消费者的必要举措。

我不怎么去肯德基，因为他们的食物太油腻，就餐环境也就适合吃个快餐。但我经常关注肯德基餐厅，去年6月宣布改革后没发现什么大的变化。

肯德基出售现磨咖啡的部分目的是提升档次，吸引消费能力更强、更有品牌意识的白领，他们不在乎花30多元到星巴克(SBUX.O)喝一杯咖啡。改革的一大亮点是“餐厅”概念，让肯德基感觉更像家，而不是吃快餐的地方。新的概念料提供更好的wi-fi，意在吸引更加高端的消费者，鼓励大家多待一会儿。

推出现磨咖啡似乎暗示肯德基准备今年晚些时候推出改造后的餐厅，咖啡将是主要产品之一。如果肯德基真的这么做，我个人会考虑去肯德基感受一下。但我不觉得肯德基会对星巴克构成威胁，因为后者的定位很好，是工作人群坐下来喝杯咖啡聊聊天的地方。

麦当劳和一些本土快餐连锁店应该感到担忧。麦当劳去年也宣布大规模中国改革计划，但我也没有在麦当劳餐厅看到什么大变化。新的一年中国快餐市场可能出现一些大的变化，肯德基过去三年失去的势头可能有所回升。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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