百胜和麦当劳因食品安全问题向中国消费者道歉 股价双双下跌

2013年10月9日在北京一家肯德基拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海/洛杉矶7月21日 - 百胜(YUM.N)和麦当劳(MCD.N)在中国爆出新的食品安全问题，其力争在中国市场重建声誉和业务的努力也受到打击。中国是这些公司最大的市场之一，2012年就曾爆出食品安全丑闻。

麦当劳和肯德基的母公司百胜集团周一向消费者道歉，之前电视台的报导显示，在这些快餐公司的一家本地肉类供应商工厂内，员工从地上捡起肉制品，并将超过保质期的肉类混入新鲜肉中。这家供应商随后被中国监管当局查封。

两家快餐公司表示，他们立即停止使用由美国OSI集团旗下上海福喜公司所提供的产品，改用其它采购渠道。他们补充说，这家工厂仅为上海地区的餐厅供货。

上海东方卫视的报导让让百胜和麦当劳再度陷入风口浪尖。2012年由于抗生素残留超标，两家公司的销售大受影响。

“我们不能容忍供应商有任何违反政府法规的行为，”百胜中国表示，并要求所有肯德基和必胜客餐厅的供应商封存并停止使用福喜公司供应的全部肉制品。

“如经查实，对于麦当劳而言，报导中所揭露的行为在全球任何地方都是不能接受的，”麦当劳中国公司发言人对路透表示。

美国麦当劳的发言人表示，福喜公司向麦当劳提供鸡肉、牛肉和生菜。

以餐厅数量衡量，中国是麦当劳的第三大市场。

“我认为这将给这些公司带来真正的挑战，”中国市场研究(China Market Research Group)在上海的主管Benjamin Cavender说。

“不知道这件事能不能靠道歉就了结，因为目前人们不是很相信他们拥有良好的安全体系，”他补充说。

百胜股价下跌4.2%，收报74.13美元，麦当劳股价跌1.5%报97.55美元。

“尽管问题正在解决当中，但不排除销售可能会暂时受到影响，”Baird分析师David Tarantino认为。

在当地中国电视媒体报导后，上海市食品药品监督管理局已于周日对福喜公司进行了查封。

OSI在其中文网站中表示，管理层对“这一报导感到震惊”。该公司称，已组成内部调查组，正全力配合政府调查，将基于调查结果采取所有必要措施。

OSI称，“管理层认为这是一起孤立事件，但会为这一事件负全责。”

根据OSI网站，该公司自1992年起就为麦当劳中国餐厅供应食材，自2008年起为肯德基和必胜客母公司百胜集团供应原材料。OSI在全球拥有近60家工厂，2012年营收超过50亿美元。

**供应链问题**

据Euromonitor数据，在中国规模高达1,740亿美元的快餐市场中，麦当劳和百盛集团是按营收计最大的两个品牌，但它们面临挑战，因为中国本地企业纷纷以健康的本土食材吸引精打细算的用餐者。

这两家公司均表示，他们正在调查报导披露的情况，并称更换供应商将导致一些产品临时断供。

一位要求匿名的业内人士称，OSI是麦当劳的主要肉类供应商之一，享有良好的信誉。他补充称，这一事件凸显企业要与本地员工一起严格执行操作流程。

据2012年新闻稿，OSI在中国的客户除百胜集团和麦当劳以外，还包括星巴克(SBUX.O)、日本的萨莉亚(7581.T)、棒约翰(PZZA.O)、汉堡王BKW.N以及Doctor's Associates Inc旗下的赛百味。

汉堡王股价周一跌1.6%，收报26.13美元。

星巴克一位发言人对路透表示，该公司与上海福喜公司没有任何直接的业务联系。

汉堡王、赛百味、棒约翰以及萨莉亚均没有立即回复置评要求。(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 张荻/白云)

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