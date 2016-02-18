中国与柬埔寨海军下周将举行联合演习

路透金边2月17日（记者 Prak Chan Thul） - 中国下周将首次与柬埔寨海军举行联合演习，进一步表明中国在该地区影响力上升。

载有737名中国海军官兵的三艘军舰将于下周一停靠西哈努克省的一个港口，而目前正与柬埔寨海军进行文化交流的三艘日本海上自卫队舰艇将于此前一天离开。

中国在东海和南海的活动备受关注，中国正加强与柬埔寨的防务和经济联系，得到了柬埔寨越来越多的政治支持，尤其是在东盟。

“这次是围绕救援行动的重大合作和联合演习训练，”柬埔寨海军将领Vann Bunneang告诉路透，“是为了加强应对沉船和自然灾害方面的准备。”

当被问及中国演习时，日本驻柬埔寨使馆称不对第三国活动置评。（完）