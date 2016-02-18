中国与柬埔寨海军下周将举行联合演习

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边2月17日（记者 Prak Chan Thul） - 中国下周将首次与柬埔寨海军举行联合演习，进一步表明中国在该地区影响力上升。
载有737名中国海军官兵的三艘军舰将于下周一停靠西哈努克省的一个港口，而目前正与柬埔寨海军进行文化交流的三艘日本海上自卫队舰艇将于此前一天离开。
中国在东海和南海的活动备受关注，中国正加强与柬埔寨的防务和经济联系，得到了柬埔寨越来越多的政治支持，尤其是在东盟。
“这次是围绕救援行动的重大合作和联合演习训练，”柬埔寨海军将领Vann Bunneang告诉路透，“是为了加强应对沉船和自然灾害方面的准备。”
当被问及中国演习时，日本驻柬埔寨使馆称不对第三国活动置评。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选