柬埔寨称东盟不应介入南中国海领土纠纷

路透金边5月7日（记者 Prak Chan Thul） - 柬埔寨周四称，领土纠纷应由相关国家解决，东盟不应介入。

柬埔寨在与来自28个国家的外交官举行的会议上传达了上述信息。

“南中国海领土纠纷必须由相关国家解决，”柬埔寨外长Soeung Rathchavy在闭门会议后对记者说道。

“东盟无法解决这个纠纷。我们不是一个法律机构，法庭才能解决谁对谁错的问题。”

Soeung Rathchavy坚称柬埔寨没有受中国影响。

“我们是中立的。中国不只与柬埔寨关系密切，和其他积极发声的国家关系也很好。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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