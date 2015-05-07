柬埔寨称东盟不应介入南中国海领土纠纷

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透金边5月7日（记者 Prak Chan Thul） - 柬埔寨周四称，领土纠纷应由相关国家解决，东盟不应介入。
柬埔寨在与来自28个国家的外交官举行的会议上传达了上述信息。
“南中国海领土纠纷必须由相关国家解决，”柬埔寨外长Soeung Rathchavy在闭门会议后对记者说道。
“东盟无法解决这个纠纷。我们不是一个法律机构，法庭才能解决谁对谁错的问题。”
Soeung Rathchavy坚称柬埔寨没有受中国影响。
“我们是中立的。中国不只与柬埔寨关系密切，和其他积极发声的国家关系也很好。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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