《赫鲁晓娃专栏》普京究竟想从乌克兰局势中得到什么？

路透2月3日(作者 Nina Khrushcheva) - 作者妮娜•赫鲁晓娃(Nina Khrushcheva)是纽约新学院大学国际关系学教授,作品包括《逝去的赫鲁晓夫:俄罗斯精神的古拉格之旅》(The Lost Khrushchev: A Journey into the Gulag of the Russian Mind)。

困惑、困惑、困惑!日益孤立于西方会谈之外的俄罗斯总统普京用这种方式迫使全世界对其保持高度关注。因为只有他才知道答案。

乌克兰东部冲突变得更加激烈。目前,俄罗斯支持的分裂分子在其所占地区顿涅茨克及卢甘斯克使用先进武器夺取了更多土地和港口。然而在情报报告和卫星图像等证据充足情况下,普京仍继续坚称莫斯科与此无关。普京宣称他对乌克兰分裂武装没有影响力。

普京需要的是战争的虚张言论。随着俄罗斯经济因西方制裁和油价暴跌而陷入灾难,他的想法可能是战争威胁有助于他的专制政权合法化。经济日益衰退正迫使俄民众为并吞克里米亚付出高代价。

普京似乎指望通过制裁激起所有俄罗斯人的爱国主义责任来支持他。他们正在这么做--普京的支持率超过80%。

尽管普京的一些幕僚可能一时“大嘴”说出乌克兰东部分裂主义武装是俄罗斯代表之类的说法,但普京一直咬定最初的说法。看起来似乎他将会继续如此。

普京一手打造了强力、坚毅决心和完全控制国家行动的形象。只有西方接受俄罗斯去年3月并吞克里米亚的事实,普京的好战姿态才有可能平息。

不过,西方很可能不会接受。因为俄罗斯夺取克里米亚违背了所有国际准则。但是,成为西方迫害对象的形象,刚好也能使普京牟利。

上周,普京引人瞩目的缺席奥斯维辛集中营解放70周年纪念活动。遭世界多国领导人冷落的普京在莫斯科举行了他自己的庆祝活动,迎接公众的大声欢呼。俄罗斯民众联合起来谴责欧洲不感激俄罗斯在二战中的牺牲。

普京还缺席了上月在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛。他派遣了多名内阁官员代替前往,这些官员的职责似乎引起了更多的困惑。一名官员似乎是同意让步,而其他官员则是维护强悍的普京。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)谈论了西方与俄罗斯关系出现积极的转折点,称全球局势的稳定,尤其是乌克兰的局势的稳定符合俄罗斯的利益。

然而在同一个会议上,另一位俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)谴责西方通过对俄罗斯实施制裁以图推翻普京。舒瓦洛夫坚持称俄民众已做好了在经济和军事上牺牲的准备,来支持他们的总统。

还有更令人困惑的事情。克里姆林宫表示将通过国际会谈来逐步降低冲突,让乌克兰政府军和分裂主义者撤回多达9,000人的军队和500辆坦克。但是,上周在白俄罗斯首都明斯克开始的这轮会谈很快因为分裂分子的阻挠而破裂。他们的领导人已拒绝进行任何和平会谈,并开始大规模进攻一个重要铁路枢纽Debaltseve,及其周边的一个战略港口城市马里乌波尔(Mariupol)。夺取了马里乌波尔可以使得俄罗斯经由陆路进入克里米亚半岛。

尽管普京矢口否认,但仅凭乌克兰分裂分子,几乎不可能独自发起这种重塑地缘政治大格局的行动。

一些政治分析人士坚称普京一直用的是不对等反击:每次他感到其权力受到蔑视,他就会发起猛烈抨击。部署部队、煽动反西方言论及攻打乌克兰城市马里乌波尔,都是普京对于德国总理默克尔谴责俄损害乌克兰主权言论的反击。

根据这一理论,普京想要欧洲和美国去感觉到或会与俄发生大型战争的威胁,以便迫使他们继续与他谈判。如果谈判失败了,普京可能想要西方相信,俄罗斯除了军事扩张别无选择。

其他分析家认为普京真正关心的是谈判,而不是战争。通过推动分裂分子在乌克兰东部夺取更多地区,克里姆林宫正在试图创造一种新的基本事实--普京可用来影响未来谈判的事实。

在这个事件中,无论是克里姆林宫的否认还是分裂分子的进攻都是为了加强俄外交手腕。为了避免分裂分子的进一步扩张,乌克兰政府可能被迫同意国家进行联邦化。乌克兰政府已经要求与分裂分子停火,还可能不得不最终终止加入北约的努力。

在西方不接受克里米亚并吞事实的情况下,不管他们怎么看普京,都必须继续在谈判桌上与普京会谈。就像谈论和平的俄副总理德沃尔科维奇所说的,普京可能会坚持在全球事务中发挥积极作用的决定。

不仅是因为这有助于普京避免额外制裁,还是因为俄经济不能承受住额外的震荡。已有的大量失业者和民众日益不满的情绪都可能威胁普京的统治。

位于乌克兰东部的所谓“顿涅茨克人民共和国”可能满足了克里姆林宫要破坏乌克兰稳定的需要。但是,这些反叛分子的行动带来的负面情绪正在使整个俄罗斯不安。反叛分子去年7月击落了马航客机MH17导致298人丧生,今年最近几周又在马里乌波尔杀死了几十名平民。

所以,俄罗斯官员表达与他们领导人口径不同的措辞是一种迷惑众人的策略。这仅是进一步强化了普京才是掌握所有答案的领导人的形象。(完)