韩国现代与起亚汽车就夸大省油性能案向美国支付3.5亿和解金

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透华盛顿/底特律11月3日 - 韩国汽车制造商现代汽车(005380.KS)与关联公司起亚汽车(000270.KS)将向美国政府支付3.5亿美元罚款，因其夸大了自家汽车的省油效率。官员表示，此为这类事件金额最大的一宗和解案。
现代汽车和起亚汽车，已于去年12月就夸大汽车燃油经济性诉讼，与相关车主达成和解，将向后者支付总计3.95亿美元。两家公司因这起夸大燃油经济性诉讼支付的和解金总额超过7亿美元。
周一与美国国家环境保护局(EPA)、美国司法部以及加州空气资源局(California Air Resources Board)达成的和解，让这宗2012年针对现代与起亚汽车燃油经济性的调查终告落幕。
此案罚款创下“洁净空气法”(Clean Air Act)的判罚纪录。
“这将对全世界汽车制造商释出重大信息，那就是他们必须遵守这项法规，”美国司法部长霍尔德(Eric Holder)。
根据这项涉及120万辆汽车与运动型车(SUV)的和解协议，现代与起亚将支付1亿美元罚金，支付约5,000万美元防止未来违规，估计超过2亿美元的排放抵免被没收。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。