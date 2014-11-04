韩国现代与起亚汽车就夸大省油性能案向美国支付3.5亿和解金

路透华盛顿/底特律11月3日 - 韩国汽车制造商现代汽车(005380.KS)与关联公司起亚汽车(000270.KS)将向美国政府支付3.5亿美元罚款，因其夸大了自家汽车的省油效率。官员表示，此为这类事件金额最大的一宗和解案。

现代汽车和起亚汽车，已于去年12月就夸大汽车燃油经济性诉讼，与相关车主达成和解，将向后者支付总计3.95亿美元。两家公司因这起夸大燃油经济性诉讼支付的和解金总额超过7亿美元。

周一与美国国家环境保护局(EPA)、美国司法部以及加州空气资源局(California Air Resources Board)达成的和解，让这宗2012年针对现代与起亚汽车燃油经济性的调查终告落幕。

此案罚款创下“洁净空气法”(Clean Air Act)的判罚纪录。

“这将对全世界汽车制造商释出重大信息，那就是他们必须遵守这项法规，”美国司法部长霍尔德(Eric Holder)。

根据这项涉及120万辆汽车与运动型车(SUV)的和解协议，现代与起亚将支付1亿美元罚金，支付约5,000万美元防止未来违规，估计超过2亿美元的排放抵免被没收。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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