现代和起亚汽车接受强制召回令 将在韩国召回24万辆汽车

路透首尔5月12日 - 韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)周五称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。

该部还要求检方调查现代汽车和起亚汽车是否如指控地那样掩盖了五项安全缺陷。相关安全缺陷影响到12款车型，包括伊兰特(Elantra)、索纳塔(Sonata)、索纳塔Fe和捷恩斯(Genesis)。

这是国土交通部首次要求现代汽车和起亚汽车强制召回车辆，两家车企之前拒绝了稍早的自愿召回令，称相关缺陷并不危害驾驶安全。

现代汽车和企业汽车周五称，他们“接受该行政令，”并称，“没有因上述问题引发伤害或事故的报告。”

“安全问题一直是现代/起亚的头等大事，我们遵守全球监管机构和严格的内部程序，做出召回决定或采取其他客户保护举措，”两家车企发布公告称。

如果这些召回令被执行，将增加现代汽车和起亚汽车的召回汽车数量。两家车企上月因引擎熄火问题，计划在美国和韩国召回150万辆汽车。26岁的现代汽车工程师Kim Gwang-ho也提到过这个缺陷。Kim去年向国土交通部报告了32项汽车缺陷问题。

国土交通部随后要求两家车企针对这32项缺陷中的八项召回汽车，同时对九项缺陷进行免费修理。

0304GMT，现代汽车股价跌1.9%，起亚汽车跌0.95%，跌幅大于综合股价指数(KOSPI).KS11的0.47%。(完)