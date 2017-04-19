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国际财经 | 2017年 4月 19日 星期三 16:08 BJT

起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划

路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车(000270.KS)副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。

他是在上海车展上做此番表态的。起亚和现代汽车3月在中国市场的销量下滑，因受到中韩两国间的政治僵局影响，并面对来自中国本土品牌的强力竞争。

起亚周三在一份监管文件中表示，在印度工厂的投资额还没有确定。

印度当地媒体周一报导称，起亚在该国计划建设的工厂分为两期，合计投资16亿美元，是印度最大的外国直接投资项目之一。

路透今年2月时也曾报导称，起亚接近敲定Andhra Pradesh为其首座印度工厂的地点，并计划在2019年投产。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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