起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车(000270.KS)副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
他是在上海车展上做此番表态的。起亚和现代汽车3月在中国市场的销量下滑，因受到中韩两国间的政治僵局影响，并面对来自中国本土品牌的强力竞争。
起亚周三在一份监管文件中表示，在印度工厂的投资额还没有确定。
印度当地媒体周一报导称，起亚在该国计划建设的工厂分为两期，合计投资16亿美元，是印度最大的外国直接投资项目之一。
路透今年2月时也曾报导称，起亚接近敲定Andhra Pradesh为其首座印度工厂的地点，并计划在2019年投产。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。