起亚汽车主管称日圆贬值是公司面临的最大威胁

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透首尔3月28日 - 韩国起亚汽车(000270.KS)一名管理人士周四称，该公司担忧日圆大幅贬值，因为这有利于其日本竞争对手。起亚汽车是现代汽车(005380.KS)的附属企业。
韩元兑日圆继去年大跌23%后，今年迄今已上涨4%，进一步削弱了韩国汽车厂商自全球金融危机以来享有的汇率优势。
“日圆汇率是我们面对的最大威胁，因此我们在密切关注日圆走向，”起亚汽车海外市场部门主管Lee Soon-nam在周四开始的首尔车展间隙对记者表示。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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