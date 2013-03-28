起亚汽车主管称日圆贬值是公司面临的最大威胁

路透首尔3月28日 - 韩国起亚汽车(000270.KS)一名管理人士周四称，该公司担忧日圆大幅贬值，因为这有利于其日本竞争对手。起亚汽车是现代汽车(005380.KS)的附属企业。

韩元兑日圆继去年大跌23%后，今年迄今已上涨4%，进一步削弱了韩国汽车厂商自全球金融危机以来享有的汇率优势。

“日圆汇率是我们面对的最大威胁，因此我们在密切关注日圆走向，”起亚汽车海外市场部门主管Lee Soon-nam在周四开始的首尔车展间隙对记者表示。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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